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  • leonid
    Y неё не цыцки, а дойки.Молодая жена Алек...
  • Oleg Prauskov
    Таким всё равно, лишь бы был с деньжищами. Такие к народу не потянуться. Всё упирается в толщину портмоне!!Молодая жена Алек...
  • Неизвестно Неизвестно
    Что она нашла в Цекало ? Старый и потрепаный мужик.Молодая жена Алек...

Массажист рассказал, какие зоны массировать опасно для здоровья

Массажист рассказал, какие зоны массировать опасно для здоровья

Почему самомассаж больше вреден, чем полезен. фото: ZoonarНе всякий массаж полезен для здоровья. О том, какие зоны не стоит массировать и почему, рассказывает Елена Гагиева ― специалист по массажу, коррекции тела и SPA Центра инновационной медицины DMC.

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