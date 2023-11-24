Массажист рассказал, какие зоны массировать опасно для здоровья

Почему самомассаж больше вреден, чем полезен. фото: ZoonarНе всякий массаж полезен для здоровья. О том, какие зоны не стоит массировать и почему, рассказывает Елена Гагиева ― специалист по массажу, коррекции тела и SPA Центра инновационной медицины DMC.