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За бота о клиенте: ЦБ задумался о регулировании искусственного интеллекта

За бота о клиенте: ЦБ задумался о регулировании искусственного интеллекта

ЦБ может начать регулировать использование искусственного интеллекта (ИИ) финсектором. До конца года Банк России планирует выпустить консультативный доклад по этому поводу, а в течение 2024-го обсудить его с участниками рынка и выработать подходы.

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