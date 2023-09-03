За бота о клиенте: ЦБ задумался о регулировании искусственного интеллекта

ЦБ может начать регулировать использование искусственного интеллекта (ИИ) финсектором. До конца года Банк России планирует выпустить консультативный доклад по этому поводу, а в течение 2024-го обсудить его с участниками рынка и выработать подходы.
ЦБ может начать регулировать использование искусственного интеллекта (ИИ) финсектором. До конца года Банк России планирует выпустить консультативный доклад по этому поводу, а в течение 2024-го обсудить его с участниками рынка и выработать подходы.
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