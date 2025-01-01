Команда “Земский Вестник", присоединяется к поздравлениям Главы Екатеринбурга! Пусть каждый ваш день, в новом году приносит вам только счастье, радость и будут сбываться все ваши мечты! Чтобы наша страна обязательно победила, чтобы все несчастья обходили вас стороной! Чтобы 2025 год, который объявлен годом Защитника Отечество - принёс нам всем победу и мирное небо над головой! С праздником, уважаемые екатеренбуржцы и жители Свердловской области и России! ❤️ Ну и подписывайтесь конечно же на канал, с уважением и любовью - команда редакторов "Земского Вестника"! Актуальные новости и аналитика на Земском Вестнике.