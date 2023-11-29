Иван Ургант обратился к россиянам: «Я извиняюсь. Полтора года пытаюсь сказать, никто не дает»

Г Гость Новый год на носу, деньгами запахло, теперь они все изощряются, как могут.

АМ Анатолий Маринин Передача "ВУ" Дебильная, сам он высокомерный, самовлюблённый павлин, талант его заключается в сарказме и в издёвках не и более, и на хрен нам такое г... но нужно?