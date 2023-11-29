После приостановки популярной программы “Вечерний Ургант” на Первом канале, Иван Ургант оказался в центре внимания.
Иван Ургант обратился к россиянам: «Я извиняюсь. Полтора года пытаюсь сказать, никто не дает»
Комментарии
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Г
Гость
Новый год на носу, деньгами запахло, теперь они все изощряются, как могут.
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4 час.
АМ
Анатолий Маринин
Передача "ВУ" Дебильная, сам он высокомерный, самовлюблённый павлин, талант его заключается в сарказме и в издёвках не и более, и на хрен нам такое г... но нужно?
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3 час.
Z Muliphein
В шутку или не в шутку... "Я извиняюсь"... Выходит дело сам себя извинил... "Тихо сам с собою я веду беседу"... Как тараканы, полезли отщепенцы изо все щелей, беда прямо
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36 мин.
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