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Свежие комментарии

  • Z Muliphein
    В шутку или не в шутку... "Я извиняюсь"... Выходит дело сам себя извинил... "Тихо сам с собою я веду беседу"... Как т...Иван Ургант обрат...
  • Анатолий Маринин
    Передача "ВУ" Дебильная, сам он высокомерный, самовлюблённый павлин, талант его заключается в сарказме и в издёвках н...Иван Ургант обрат...
  • Гость
    Новый год на носу, деньгами запахло, теперь они все изощряются, как могут.Иван Ургант обрат...

Иван Ургант обратился к россиянам: «Я извиняюсь. Полтора года пытаюсь сказать, никто не дает»

Иван Ургант обратился к россиянам: «Я извиняюсь. Полтора года пытаюсь сказать, никто не дает»

После приостановки популярной программы “Вечерний Ургант” на Первом канале, Иван Ургант оказался в центре внимания.

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Комментарии
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Г
Гость
Новый год на носу, деньгами запахло, теперь они все изощряются, как могут.
Ответить
4 час.
АМ
Анатолий Маринин
Передача &quot;ВУ&quot; Дебильная, сам он высокомерный, самовлюблённый павлин, талант его заключается в сарказме и в издёвках не и более, и на хрен нам такое г... но нужно?
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3 час.
Z Muliphein
В шутку или не в шутку... &quot;Я извиняюсь&quot;... Выходит дело сам себя извинил... &quot;Тихо сам с собою я веду беседу&quot;... Как тараканы, полезли отщепенцы изо все щелей, беда прямо
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36 мин.

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