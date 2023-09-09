Лия Ахеджакова: чего уже бить лежачего?

VG Vasily Golov Действующий актер с маразмом- абсурд.Дожить до 85 лет и пойти в политические игры?Абсурд.Пришла пора убрать ходатайство актерской тусовки на присвоение ЗАСЛУЖЕННОГО или НАРОДНОГО.Такие выслужили перед тусовкой? Они им служили и заслужили.Тогда надо убрать после заслужения звания "Российской федерации".Актерского общества.

Виталий Кирпиченко Расстрелять прилюдно на площаде, и концы в воду! при следующих неудачах в стране то же самое сделать с Пугачёвой! Нечего с ними цацкаться, разговорились. понимаете! Свобода слова! Демократия! Шиш вам! Берите пример, люди, с Сердюкова и Чубайса. Один развалил промышленность страны. второй армию, но молчат и благоденствуют! Не мне же учить вас жизни!