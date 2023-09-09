Только-только Лия Меджидовна с огромным трудом отмыла свое лицо, как в него снова прилетело. Невинное и чистое лицо опять запятнали, демоны! И понеслось! Вот такая недавняя новость, - МВД проверяет актрису Лию Ахеджакову по статье о дискредитации армии на основании последний ситуации, в которой престарелая дива махалась желтенько-голубенькой тряпочкой со сцены.
Лия Ахеджакова: чего уже бить лежачего?
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Действующий актер с маразмом- абсурд.Дожить до 85 лет и пойти в политические игры?Абсурд.Пришла пора убрать ходатайство актерской тусовки на присвоение ЗАСЛУЖЕННОГО или НАРОДНОГО.Такие выслужили перед тусовкой? Они им служили и заслужили.Тогда надо убрать после заслужения звания "Российской федерации".Актерского общества.
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18 час.
Виталий Кирпиченко
Расстрелять прилюдно на площаде, и концы в воду! при следующих неудачах в стране то же самое сделать с Пугачёвой! Нечего с ними цацкаться, разговорились. понимаете! Свобода слова! Демократия! Шиш вам! Берите пример, люди, с Сердюкова и Чубайса. Один развалил промышленность страны. второй армию, но молчат и благоденствуют! Не мне же учить вас жизни!
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18 час.
N
Nata
Автор, от того, что экскременты давно лежат и отравляют воздух, вонь меньше не становится. Убрать вонь можно только с её источником .
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17 час.
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