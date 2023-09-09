Несекретные материалы

14 140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Артем Турицын
    ещё ничего ни начинали, а у нас уже на кладбище народу полегло... когда всё начнётся вообще труба будет?Простые доказател...
  • vladimir vedenkin
    Ну и поменьше ля-ля  с маневрами, побольше войск КНДР на фронтах с натовской ЧВК ВСУ  и других натовских союзников...Россия строит тро...
  • Модест
    Оно не тонетЧубайс вернется в...

Лия Ахеджакова: чего уже бить лежачего?

Лия Ахеджакова: чего уже бить лежачего?

Только-только Лия Меджидовна с огромным трудом отмыла свое лицо, как в него снова прилетело. Невинное и чистое лицо опять запятнали, демоны! И понеслось! Вот такая недавняя новость, - МВД проверяет актрису Лию Ахеджакову по статье о дискредитации армии на основании последний ситуации, в которой престарелая дива махалась желтенько-голубенькой тряпочкой со сцены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Действующий актер с маразмом- абсурд.Дожить до 85 лет и пойти в политические игры?Абсурд.Пришла пора убрать ходатайство актерской тусовки на присвоение ЗАСЛУЖЕННОГО или НАРОДНОГО.Такие выслужили перед тусовкой? Они им служили и заслужили.Тогда надо убрать после заслужения звания &quot;Российской федерации&quot;.Актерского общества.
Ответить
18 час.
Виталий Кирпиченко
Расстрелять прилюдно на площаде, и концы в воду! при следующих неудачах в стране то же самое сделать с Пугачёвой! Нечего с ними цацкаться, разговорились. понимаете! Свобода слова! Демократия! Шиш вам! Берите пример, люди, с Сердюкова и Чубайса. Один развалил промышленность страны. второй армию, но молчат и благоденствуют! Не мне же учить вас жизни!
Ответить
18 час.
N
Nata
Автор, от того, что экскременты давно лежат и отравляют воздух, вонь меньше не становится. Убрать вонь можно только с её источником .
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх