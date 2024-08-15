Варенье может дать пользу?

Этот продукт, по словам кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяны Солнцевой, нельзя считать абсолютным источником витаминов и минералов, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».
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