Варенье может дать пользу?

Этот продукт, по словам кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяны Солнцевой, нельзя считать абсолютным источником витаминов и минералов, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».