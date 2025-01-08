"Рига превратилась в кладбище". Все пьяны, а теплоход ушел

ВВ Владимир Витковский ... эти существа хороши только в подобном виде\ не для питания\...

Светлана Арт Этот шпротный заповедник и правда нужно поделить с Белорусией, чтобы у америкосов и мысли не было захватить эти земли, а то уже слюньки потекли)