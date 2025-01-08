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"Рига превратилась в кладбище". Все пьяны, а теплоход ушел

"Рига превратилась в кладбище". Все пьяны, а теплоход ушел

Прибалтика, выбравшая НАТО и европейский путь развития, постепенно пустеет. Молодёжь всеми правдами и неправдами пытается переехать в Европу, старики умирают, русскоязычные "неграждане" перетекают в Россию и Белоруссию.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... эти существа хороши только в подобном виде\ не для питания\...
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38 мин.
Светлана Арт
Этот  шпротный заповедник и правда нужно поделить с Белорусией, чтобы у америкосов и мысли не было захватить  эти земли, а то уже слюньки потекли)
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26 мин.
Михаил Поспелов
Ни когда в Риге не был, поэтому и возвращаться не хочется. С самого детства считал прибалтов недобитыми фашистами.
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5 мин.

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