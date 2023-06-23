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Канцлер Германии решил выйти на связь с Путиным, но в Кремле напомнили ему, что про него думают в РФ

Канцлер Германии решил выйти на связь с Путиным, но в Кремле напомнили ему, что про него думают в РФ

Вчера 268 прочитали Германия уже давно утратила все остатки автономности и независимости, обком из Вашингтона давно диктует свои требования немецкому слабому лидеру Шольцу.

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