Вчера 268 прочитали Германия уже давно утратила все остатки автономности и независимости, обком из Вашингтона давно диктует свои требования немецкому слабому лидеру Шольцу.
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