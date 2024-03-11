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Орбан заявил о планах Трампа достичь крупной сделки с КНР в случае переизбрания

Орбан заявил о планах Трампа достичь крупной сделки с КНР в случае переизбрания

Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан заявил о планах бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа достичь крупной сделки с Китайской Народной Республикой в случае своего возвращения в Белый дом.

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