PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

449 подписчиков

Приморцам советуют отложить отпуск у моря: метеорологи рассказали, что устроит погода в августе

Приморцам советуют отложить отпуск у моря: метеорологи рассказали, что устроит погода в августе

Август в Приморском крае может оказаться одним из самых непредсказуемых месяцев этого лета. По предварительным прогнозам метеорологов, жителей региона ждут частые перемены погоды, периоды сильной духоты, ливни, туманы и повышенная вероятность выхода циклонов с акватории Тихого океана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии