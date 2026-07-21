Приморцам советуют отложить отпуск у моря: метеорологи рассказали, что устроит погода в августе

Август в Приморском крае может оказаться одним из самых непредсказуемых месяцев этого лета. По предварительным прогнозам метеорологов, жителей региона ждут частые перемены погоды, периоды сильной духоты, ливни, туманы и повышенная вероятность выхода циклонов с акватории Тихого океана.
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