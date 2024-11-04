Василий Апасов: Санду победила в Молдове. Сенсация года или просто повседневность?

Всё, посчитали в Молдове 100% бюллетеней, и сенсаций нет. Санду — президент. Забавно, конечно, было наблюдать за украинским политически активным обществом, которое вдруг включилось активно в молдавскую повестку.
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