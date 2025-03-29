Жительница алтайского села пожаловалась Бастрыкину на обрушившийся мост

Следователи уже проводят проверку Жительница села Повалиха Первомайского района Алтайского края обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину в его приемную во "ВКонтакте" с жалобой на транспортную недоступность.
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