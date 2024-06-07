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Крымская газета

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Ты в сердце, Россия: куда сходить и что посмотреть с 7 по 13 июня

Ты в сердце, Россия: куда сходить и что посмотреть с 7 по 13 июня

«Крымская газета» составила обзор самых ярких событий предстоящей недели. ТЕАТРЫ Симферополь Государственный академический музыкальный театр Республики Крым «Любовь с последствиями» 12+ 9 июня, 18:00 Красивая, эксцентричная и целеустремлённая Ева необычным способом завоёвывает сердце порядочного и скромного Бруно.

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