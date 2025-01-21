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Царьград

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В Новосибирской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

В Новосибирской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Подорожают все без исключения услуги – от воды до электричества и отопления.Губернатор Андрей Травников утвердил повышение тарифов на коммунальные услуги в большинстве населённых пунктов области, включая Новосибирск.

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