Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Не понял - и не поймешь, гнида ! Даже, если у тебя жена красавица...любимые малыши - сыновья...и куча бабла...Того са...Мамаев о том, что...
  • Поля Русс
    Вот такие мамаевы ....случайно приехали в ДУБАИ....случайно открыли...противно врут...Глядя на таких спортсменов, нач...Мамаев о том, что...
  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...

«Кливленд» выведет из обращения номер Кевина Лава

«Кливленд» и Кевин Лав (34 года, 203 см) завершили процедуру выкупа контракта. Вскоре после этого «Кавальерс» объявили, что в будущем выведут из обращения номер 0, под которым выступал Кевин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх