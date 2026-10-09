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Беломорск стал площадкой для всероссийского форума, посвященного наскальному искусству и наследию А. М. Линевского

С 1 по 5 октября в Беломорске, в визит-центре «Залавруга» прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Древнее наскальное искусство: современные проблемы сохранения, управления и использования».

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