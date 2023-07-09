Тема двойников президента полностью раскрыта

Бендер Задунайский

Что касается двойника Путина : Двойник(тройник) с бородой , в халате и в тюбетейке , а настоящий ВВ всегда гладко выбрит и в костюме ... 😜А настоящего Зелебобу можно отличить по зассаным штанам и вонючей футболке .