Царьград

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Тема двойников президента полностью раскрыта

Тема двойников президента полностью раскрыта

Оказалось, что западные конспирологи искали двойника президента не в той стране. Всё это время двойник был у них под носом.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Что касается двойника Путина : Двойник(тройник) с бородой , в халате и в тюбетейке , а настоящий ВВ всегда гладко выбрит и в костюме ... 😜А настоящего Зелебобу можно отличить по зассаным штанам и вонючей футболке .
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13 час.
E
Eugene69072
Привет тот Инги Зайонц. Полностью с Вами согласен. Коля Остен бакен.
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3 час.

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