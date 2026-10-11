Может ли ИИ уничтожить человечество? Ученые оценили риски до 2100 года

Ученые назвали три угрозы ИИ: от биологического оружия до потери контроля Ученые комиссии журнала The Lancet по глобальным угрозам здоровью XXI века предупредили, что человечество может столкнуться с риском вымирания до конца нынешнего столетия из-за злонамеренного использования искусственного интеллекта или ядерного конфликта.
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