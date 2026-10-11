iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Может ли ИИ уничтожить человечество? Ученые оценили риски до 2100 года

Может ли ИИ уничтожить человечество? Ученые оценили риски до 2100 года

Ученые назвали три угрозы ИИ: от биологического оружия до потери контроля Ученые комиссии журнала The Lancet по глобальным угрозам здоровью XXI века предупредили, что человечество может столкнуться с риском вымирания до конца нынешнего столетия из-за злонамеренного использования искусственного интеллекта или ядерного конфликта.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым