Подполье: ВС России уничтожили склад ВСУ и артиллерийскую установку в Гуляйполе

Склад, артиллерийская установка и расчёт уничтожены в результате ударов со стороны российских войск в подконтрольном Киеву Гуляйполе Запорожской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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