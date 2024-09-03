Трутнев указал на важную роль ВЭФ в развитии экономики России

Восточный экономический форум (ВЭФ-2024), который будет проходить 3–6 сентября во Владивостоке, призван обеспечить представителей экономического сектора новыми цепочками сотрудничества, а также расширить зону взаимопонимания и доверия.
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