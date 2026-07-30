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Нижегородская правда

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Судью Шахунского межрайонного суда решили досрочно лишить полномочий

Судью Шахунского межрайонного суда решили досрочно лишить полномочий

Судью Шахунского межрайонного суда Дениса Пашкевича решили досрочно лишить полномочий. Решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности приняла Квалификационная коллегия судей Нижегородской области на заседании 30 июля 2026 года.

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