Судью Шахунского межрайонного суда решили досрочно лишить полномочий

Судью Шахунского межрайонного суда Дениса Пашкевича решили досрочно лишить полномочий. Решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности приняла Квалификационная коллегия судей Нижегородской области на заседании 30 июля 2026 года.
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