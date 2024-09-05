В Петрозаводске разместят мобильные пункты для вакцинации от гриппа

Привиться в мобильном комплексе можно будет со следующей недели. С 9 сентября по 31 октября у ТРЦ «Лотос Плаза» и ТЦ «Главный» будут работать передвижные медицинские комплексы, где можно сделать прививку от гриппа.
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