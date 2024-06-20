Aurus Путина вызвал интерес у жителей Вьетнама

Скриншот видео Автомобиль Aurus президента России Владимира Путина вызвал ажиотаж в Ханое, куда российский лидер прибыл на переговоры с президентом Вьетнама То Ламом, сообщил обозреватель "Известий" Виктор Синеок.
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