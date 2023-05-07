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МЧС России привлекло к тушению пожаров в Свердловской области авиацию

МЧС России привлекло к тушению пожаров в Свердловской области авиацию. Самолёт Бе-200 сбрасывает воду с воздуха в Верхнепышминском округе, вертолёт Ми-8 с водосливным устройством участвует в тушении в округе Богданович, Ил-76 — в Берёзовском округе.

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