МЧС России привлекло к тушению пожаров в Свердловской области авиацию. Самолёт Бе-200 сбрасывает воду с воздуха в Верхнепышминском округе, вертолёт Ми-8 с водосливным устройством участвует в тушении в округе Богданович, Ил-76 — в Берёзовском округе.