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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Альмиранте Браун» из 2-й лиги Аргентины показал новую форму с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам» – как на баннере с полуфинала ЧМ

Аргентинский клуб « Альмиранте Браун » продемонстрировал форму с лозунгом, заявляющим о принадлежности к стране Фолклендских островов.

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