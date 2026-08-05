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В ДТП с электросамокатами за полгода пострадали 62 человека, один ребенок погиб

В ДТП с электросамокатами за полгода пострадали 62 человека, один ребенок погиб

За первое полугодие 2026 года в Свердловской области зарегистрировано 62 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, что на 12,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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