Ничья в дерби «Спартака» и ЦСКА, «Арсенал» победил «Сити», Ферстаппен завоевал 4-й Большой шлем, «Барса» спаслась на 86-й, «Севилья» уволила Мендилибара, победный гол Кокорина и другие новости

Провал «МЮ» с привозом Онана и красной Каземиро, ВАР-переговоры с матча «Ливерпуля», поражение «Арсенала», победы «Реала» и «Зенита», Медведев обыграл Зверева, 3-матчевый бан Начо и другие новости