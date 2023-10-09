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Ничья в дерби «Спартака» и ЦСКА, «Арсенал» победил «Сити», Ферстаппен завоевал 4-й Большой шлем, «Барса» спаслась на 86-й, «Севилья» уволила Мендилибара, победный гол Кокорина и другие новости

Ничья в дерби «Спартака» и ЦСКА, «Арсенал» победил «Сити», Ферстаппен завоевал 4-й Большой шлем, «Барса» спаслась на 86-й, «Севилья» уволила Мендилибара, победный гол Кокорина и другие новости

1. Гол Хесуса Медины на 97-й минуте принес «Спартаку» ничью в дерби с ЦСКА – 2:2!  Милан Гайич сделал дубль, а Квинси Промес забил в РПЛ впервые за 2 месяца.

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Лена Мисько
Участники 1/4 КМ по регби: Уэльс - Аргентина Ирландия - Н. Зеландия Англия - Фиджи Франция - ЮАР (действующие чемпионы).
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