Ничья в дерби «Спартака» и ЦСКА, «Арсенал» победил «Сити», Ферстаппен завоевал 4-й Большой шлем, «Барса» спаслась на 86-й, «Севилья» уволила Мендилибара, победный гол Кокорина и другие новости

1. Гол Хесуса Медины на 97-й минуте принес «Спартаку» ничью в дерби с ЦСКА – 2:2! Милан Гайич сделал дубль, а Квинси Промес забил в РПЛ впервые за 2 месяца.
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