В среду, 4 августа, в Токио (Япония) проходит очередной день летних Олимпийских игр-2020. Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 4 августа // Медальный зачет Олимпийских игр № Страна З С Б Всего 1 Китай 32 22 16 70 2 США 25 31 23 79 3 Япония 21 7 12 40 4 Великобритания 15 18 15 48 5 Австралия 15 4 17 36 6 Россия 14 21 18 53 7 Германия 8 8 16 32 8 Франция 6 10 9 25 9 Италия 6 9 15 30 10 Нидерланды 6 8 9 23 11 Корея 6 4 9 19 12 Новая Зеландия 6 4 5 15 13 Куба 5 3 4 12 14 Венгрия 4 5 3 12 15 Канада 4 4 7 15 16 Бразилия 4 3 8 15 17 Чехия 4 3 1 8 18 Швейцария 3 4 5 12 19 Польша 3 3 4 10 20 Хорватия 3 3 2 8 21 Швеция 2 5 0 7 22 Тайвань 2 4 5 11 23 Грузия 2 4 1 7 24 Дания 2 2 3 7 25 Норвегия 2 2 1 5 26 Ямайка 2 1 2 5 27 Иран 2 1 1 4 28 Словения 2 1 1 4 29 Эквадор 2 1 0 3 30 Греция 2 0 1 3 31 Узбекистан 2 0 1 3 32 Катар 2 0 0 2 33 Косово 2 0 0 2 34 Испания 1 4 5 10 35 Венесуэла 1 3 0 4 36 Румыния 1 3 0 4 37 Украина 1 2 8 11 38 Кения 1 2 2 5 39 Гонконг 1 2 0 3 40 Словакия 1 2 0 3 41 ЮАР 1 2 0 3 42 Сербия 1 1 4 6 43 Австрия 1 1 3 5 44 Индонезия 1 1 3 5 45 Бельгия 1 1 1 3 46 Уганда 1 1 1 3 47 Эфиопия 1 1 1 3 48 Тунис 1 1 0 2 49 Филиппины 1 1 0 2 50 Турция 1 0 5 6 51 Израиль 1 0 2 3 52 Ирландия 1 0 2 3 53 Белоруссия 1 0 1 2 54 Латвия 1 0 1 2 55 Фиджи 1 0 1 2 56 Эстония 1 0 1 2 57 Бермуды 1 0 0 1 58 Марокко 1 0 0 1 59 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 60 Таиланд 1 0 0 1 61 Армения 0 2 1 3 62 Доминиканская Республика 0 2 1 3 63 Киргизия 0 2 1 3 64 Колумбия 0 2 1 3 65 Индия 0 1 2 3 66 Монголия 0 1 2 3 67 Португалия 0 1 2 3 68 Болгария 0 1 1 2 69 Нигерия 0 1 1 2 70 Сан-Марино 0 1 1 2 71 Иордания 0 1 0 1 72 Македония 0 1 0 1 73 Намибия 0 1 0 1 74 Туркмения 0 1 0 1 75 Казахстан 0 0 4 4 76 Азербайджан 0 0 3 3 77 Египет 0 0 3 3 78 Мексика 0 0 3 3 79 Аргентина 0 0 1 1 80 Гана 0 0 1 1 81 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 82 Кувейт 0 0 1 1 83 Малайзия 0 0 1 1 84 Сирия 0 0 1 1 85 Финляндия 0 0 1 1 Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин завоевала золото в беге на 400 м с барьерами среди женщин (51.