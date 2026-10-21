Поводом к его возбуждению стало сообщение в полицию от бдительных и неравнодушных челнинцев. В сентябре жители 78-го комплекса новой части города заметили на корзине кондиционера, расположенного на 12-м этаже дома, малолетнего ребенка и немедленно сообщили об этом в экстренные службы.
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