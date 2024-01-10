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Тайное стало явным: Мартин Шорт прокомментировал слух о романе с Мерил Стрип

Тайное стало явным: Мартин Шорт прокомментировал слух о романе с Мерил Стрип

Фанаты не поверили заверениям актера. Мерил Стрип выглядела совершенно счастливой на церемонии LEGION-MEDIAМартин Шорт откровенно флиртовал со Стрип LEGION-MEDIA75-летняя Мерил Стрип поразила своих поклонников.

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