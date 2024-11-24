Отряд колумбийских наемников уничтожили в ЛНР: Карта специальной военной операции на Украине на 24 ноября 2024 года Юлия СоколоваДля тех, кто следит за ходом Специальной военной операции, актуальная онлайн карта боевых действий становится незаменимым инструментом.
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