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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Начальство обирало сварщиков: оборонный завод в Подмосковье снова в центре скандала после ЧП с отоплением

Климовский патронный завод (КСПЗ) в подмосковном Подольске снова оказался в центре скандала. После аварии, произошедшей год назад и оставившей жителей микрорайона Климовск без отопления, как минимум двое бывших менеджеров завода теперь обвиняются в коммерческом подкупе.

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