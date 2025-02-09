Начальство обирало сварщиков: оборонный завод в Подмосковье снова в центре скандала после ЧП с отоплением

Климовский патронный завод (КСПЗ) в подмосковном Подольске снова оказался в центре скандала. После аварии, произошедшей год назад и оставившей жителей микрорайона Климовск без отопления, как минимум двое бывших менеджеров завода теперь обвиняются в коммерческом подкупе.
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