Начальство обирало сварщиков: оборонный завод в Подмосковье снова в центре скандала после ЧП с отоплением

Климовский патронный завод (КСПЗ) в подмосковном Подольске снова оказался в центре скандала. После аварии, произошедшей год назад и оставившей жителей микрорайона Климовск без отопления, как минимум двое бывших менеджеров завода теперь обвиняются в коммерческом подкупе.