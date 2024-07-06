Один человек получил ранения при обстреле Шебекино

В результате очередного обстрела Щебекино вооруженными силами Украины один человек получил ранения. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, мужчина получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья после попадания одного из снарядов на предприятие, где он находился.
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