Песков: надеемся на продолжение отношений с Ираном при новом президенте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, комментируя результаты президентских выборов в Иране, заявил, что российская сторона с большим уважением относится к выбору иранского народа, который реализовал свое суверенное право.
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