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Сайнс дебютирует в «Уильямсе» до тестов в Абу-Даби – на съемочном дне

Пилот Карлос Сайнс впервые сядет в болид «Уильямса» раньше, чем ожидалось. Ранее стало известно, что испанец, покидающий Скудерию по окончании сезона, проведет за «Уильямс» постсезонные тесты, которые состоятся после Гран-при Абу-Даби на той же трассе.

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