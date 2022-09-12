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Колючее чудо: что известно о вакцине от ротавируса

Колючее чудо: что известно о вакцине от ротавируса

В национальном календаре прививок ожидаются изменения. Специалисты Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали и проводят исследования первой отечественной вакцины от ротавируса.

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