Карлос Сайнс: «Кошмарный год – сначала я был медленным, а затем – машина»

Карлос Сайнс считает, что сумел прибавить в скорости в нынешнем сезоне. Год для испанского пилота начался с многочисленных ошибок и сходов, болид «Феррари» оказался неподходящим его пилотажному стилю из-за склонности к избыточной поворачиваемости, однако по ходу чемпионата мира Карлос провел работу над ошибками, нашел темп и стабильность и стал выступать на уровне напарника, Шарля Леклера.
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