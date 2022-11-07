Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Карлос Сайнс: «Кошмарный год – сначала я был медленным, а затем – машина»

Карлос Сайнс считает, что сумел прибавить в скорости в нынешнем сезоне.  Год для испанского пилота начался с многочисленных ошибок и сходов, болид «Феррари» оказался неподходящим его пилотажному стилю из-за склонности к избыточной поворачиваемости, однако по ходу чемпионата мира Карлос провел работу над ошибками, нашел темп и стабильность и стал выступать на уровне напарника, Шарля Леклера.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх