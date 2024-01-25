«Студенческий десант» высадился в Хабаровском линейном Управлении МВД России на транспорте

Накануне Дня российского студенчества хабаровские транспортные полицейские совместно с представителем Общественного совета при ЛУ МВД России на транспорте в рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» встретились со студентами хабаровского техникума железнодорожного транспорта.
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