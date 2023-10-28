Экс-футболист Деменко: Абаскаль не боится экспериментировать

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко прокомментировал для "Газеты.Ru" выступление московского "Спартака", заявив, что главному тренеру команды Гильермо Абаскалю пора определиться со своими основными полузащитниками.
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