Обзор itel S23+: самый недорогой смартфон с изогнутым OLED-экраном

Главная особенность itel S23+ очевидна – это смартфон с изогнутым AMOLED-дисплеем диагональю 6,78 дюйма за… 14 990 рублей! Экраны-водопады совсем недавно еще были признаком исключительно флагманским, нравятся они вам при этом или нет.
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