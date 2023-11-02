Обзор itel S23+: самый недорогой смартфон с изогнутым OLED-экраном

Главная особенность itel S23+ очевидна – это смартфон с изогнутым AMOLED-дисплеем диагональю 6,78 дюйма за… 14 990 рублей! Экраны-водопады совсем недавно еще были признаком исключительно флагманским, нравятся они вам при этом или нет.