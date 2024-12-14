15 признаков, которые кричат о ​том, что брак обречен

Те, кто состоят в отношениях, знают, что это не просто. Поначалу может показаться, что вы нашли свою идеальную пару, но, когда бабочки успокаиваются, возникают разногласия, которые могут заставить задуматься, подходите ли вы друг другу.
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