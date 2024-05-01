Как строят концертный зал на месте клуба "Зебра" в Барнауле и почему он подорожал

Работы по ремонту Алтайского музыкального колледжа должны закончиться летом 2024 года Реконструкция здания Алтайского государственного музыкального колледжа, где в начале нулевых размещался культовый ночной клуб "Зебра", закончится летом 2024 года, сообщили amic.
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