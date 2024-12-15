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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска о шансах «Челси» на титул: «Дело не в том, сколько матчей мы выиграем. Нужно быть реалистами. Есть вещи, которые мы должны делать лучше»

Мареска о шансах «Челси» на титул: «Дело не в том, сколько матчей мы выиграем. Нужно быть реалистами. Есть вещи, которые мы должны делать лучше»

Об игре «Мы создали моменты. Мы могли забить больше. Мы заслужили победу». Об удалении Кукурельи «Я не видел вторую желтую карточку.

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