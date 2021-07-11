Бонусы UFC 264: Туйваса и О’Мэлли получат по 75 тысяч долларов

UFC подвел итоги турнира UFC 264, который состоялся в Лас-Вегасе. За лучшее выступление вечера по 75 тысяч долларов получат Тай Туйваса, который нокаутировал Грега Харди в первом раунде, а также Дрикус дю Плесси, нокаутировавший во втором раунде Тревина Джайлса.