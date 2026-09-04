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Регионы России

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Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер проведут переговоры в Москве 5 сентября

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер проведут переговоры в Москве 5 сентября

Ранее также сообщалось, что визит в Москву и Киев запланирован на 5–6 сентября. В Кремле подтвердили, что предоставят информацию о датах визита после их уточнения.

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