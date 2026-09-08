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Тульские новости

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В Тульской области объявили ракетную опасность ночью 8 сентября

В Тульской области объявили ракетную опасность ночью 8 сентября

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в 3.31 ночи 8 сентября объявил ракетную опасность, жителей просят срочно найти укрытия.

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