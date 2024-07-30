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Петербургский дневник

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Виталий Милонов предложил увеличить надпись о вреде на энергетиках

Виталий Милонов предложил увеличить надпись о вреде на энергетиках

С инициативой он обратился к Михаилу Мурашко Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил маркировать энергетики предупреждающими надписями о потенциальном вреде здоровью, которые будут занимать не менее 20—30% от площади упаковки.

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