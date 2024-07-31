🇷🇺🔥💥 Пекло для ВСУ: бойцы группировки "Центр" превращают окопы противника в огненные озера ➖ Бойцы группировки "Центр" продолжают наводить ужас на позиции ВСУ, "поливая" их термобарическими снарядами.
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🇷🇺🔥💥 Пекло для ВСУ: бойцы группировки "Центр" превращают окопы противника в огненные озера ➖ Бойцы группировки "Центр" продолжают наводить ужас на позиции ВСУ, "поливая" их термобарическими снарядами.
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