КИЕВСКАЯ ХУНТА ОБЕЩАЕТ РАСПРАВУ ЖИТЕЛЯМ НОВЫХ РЕГИОНОВ ЗА УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ РФ

Снежана ПРОКОФЬЕВА Почти 3,6 млн жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые примут участие в выборах в Государственную думу РФ, которые будут проходить с 18 по 20 сентября.
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