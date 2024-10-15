❗️⚡️Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел совещание с командованием КНА и силовиками, на котором заслушал доклады о «серьезной провокации нарушения суверенитета» страны со стороны «врагов».
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❗️⚡️Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел совещание с командованием КНА и силовиками, на котором заслушал доклады о «серьезной провокации нарушения суверенитета» страны со стороны «врагов».